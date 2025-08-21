DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,67 -3,6%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.404 +0,6%Euro1,1586 -0,2%Öl67,67 ±0,0%Gold3.329 -0,3%
DAX-FLASH: Wenig verändert erwartet - Warten auf Rede von Fed-Chef Powell

22.08.25 06:57 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.293,3 PKT 16,4 PKT 0,07%
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte am Freitag vor der mit Spannung erwarteten Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Nachmittag wenig verändert in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn mit 24.273 Punkten rund 0,1 Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Vortag. Auch im bisherigen Wochenverlauf hat sich im Dax mit einem Abschlag von 0,3 Prozent wenig getan. Das Rekordhoch von Mitte Juli bei 24.639 Punkten bleibt aber in Reichweite.

Vor der Powell-Rede um 16.00 Uhr deutscher Zeit beim Notenbankentreffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming herrsche Anspannung, schrieb Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management. Noch vor gut einer Woche sei einer Zinssenkung in den Vereinigten Staaten im September eine Chance von 90 Prozent zugemessen worden - inzwischen seien es nach stärkeren Einkaufsmanager-Daten und restriktiven Kommentaren nur noch etwa 70 Prozent. Damit sei den Anlegern etwas Hoffnung ("Hopium") genommen worden./ag/zb

