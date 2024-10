DAX-FLASH: Wenig verändert vor EZB-Zinsentscheidung

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte am Tag der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) zunächst wenig verändert ins Rennen gehen. Gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit plus 0,09 Prozent auf 19.451 Punkte.

Von seiner am Dienstag erreichten Bestmarke bei 19.633 Zählern hat sich der Dax inzwischen etwas entfernt. Gute Quartalszahlen sowie Hinweise der Notenbanken auf weitere Leitzinssenkungen könnten helfen, sie wieder zu erreichen.

Am Nachmittag wird die EZB aller Voraussicht nach die Zinsen erneut senken. Marktteilnehmer rechnen mit einem weiteren Zinsschritt um 0,25 Prozentpunkte. Die Sitzung findet nicht in Frankfurt statt, sondern in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana./ajx/stk