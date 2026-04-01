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DAX-FLASH: Zurückhaltung vor dem Wochenende bei weiter hohen Ölpreisen

24.04.26 06:25 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei weiter hohen Ölpreisen dürften die Anleger vor dem Wochenende vorsichtig agieren. Der Broker IG taxiert den DAX etwa zweieinhalb Stunden vor dem regulären Xetra-Start 0,4 Prozent niedriger auf 24.070 Punkte. Damit bliebe er zwar über dem Vortagestief von 23.991 Punkten, würde aber das bisherige Wochenminus von gut zwei Prozent wieder ausweiten.

Der Ölpreis der Sorte Brent bleibt mit über 106 US-Dollar je Fass auf dem höchsten Niveau seit Anfang April. Während die USA weiter auf einen geeinten Vorschlag des Irans zur Beilegung des Krieges warten, stocken sie ihre Militärpräsenz in der Region weiter auf. Inzwischen befindet sich ein dritter Flugzeugträger im Nahen Osten. Das letzte Mal, dass die USA drei Flugzeugträger im Zuständigkeitsbereich des US-Regionalkommandos Centcom hatten, sei 2003 gewesen, als die USA sich auf die Invasion des Iraks vorbereiteten, zitierte das "Wall Street Journal" einen US-Beamten.

Gute Resultate von SAP dürften derweil die Anleger etwas beruhigen. SAP ist mit einem Abschlag von rund einem Drittel mit Abstand schwächster Dax-Wert 2026. Am Vortag näherten sie sich mit 6 Prozent Minus noch ihrem Jahrestief./ag/stk