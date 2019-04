Anleger bleiben nach Kursrally in Lauerstellung

Frankfurt (Reuters) - Nach der Kursrally der vergangenen Tage haben sich Börsianer am Montag bedeckt gehalten.

Der Dax stieg zwar zeitweise auf den höchsten Stand seit Ende September, notierte am späten Vormittag aber 0,1 Prozent im Minus bei 12.301 Zählern. Der EuroStoxx50 verlor 0,2 Prozent auf 3491 Punkte. "Momentan richtet sich die Aufmerksamkeit der Investoren auf die laufende Berichtssaison der Unternehmen, welche bisher zumindest teilweise ebenfalls zu überzeugen wusste. Hält dieser Trend an, dürften die Kurse noch etwas weiter anziehen", sagte Thomas Metzger, Chef der Vermögensverwaltung beim Bankhaus Bauer.

Im Laufe der Woche öffnen erneut zahlreiche Firmen im In- und Ausland ihre Bücher, darunter die Lufthansa, Volkswagen, BASF, der iPhone-Hersteller Apple und die Google-Mutter Alphabet. Die Quartalsgewinne der Firmen seien bislang besser ausgefallen, als prognostiziert, sagte Investmentanalyst Uwe Streich von der LBBW. Bislang habe knapp die Hälfte der im US-Aktienindex S&P 500 gelisteten Unternehmen Zahlen des vergangenen Quartals vorgelegt und die Mehrheit davon habe Gewinne erzielt, die über den Prognosen lägen.

Experten warnten aber auch vor zu viel Optimismus angesichts der jüngsten Kursrally. Der Dax gewann seit Anfang des Jahres knapp 20 Prozent, ebenso der S&P 500. "Diese Woche beginnt der als Crashmonat bekannte Mai", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "In diesem Jahr könnte das Moto 'Sell in May and go away' besonders gut passen. Wir sind an einer Stelle angekommen, an der er ein weiterer Kursanstieg kein Selbstläufer ist."

S&P BESTÄTIGT ITALIEN RATING - BANKEN GEFRAGT

An der spanischen Börse herrschte nach den Parlamentswahlen am Sonntag angespannte Stimmung. Der Leitindex Ibex verlor zeitweise knapp ein Prozent und war eines der schwächsten Börsenbarometer in Europa. Beim Wahlsieg der regierenden Sozialisten konnte weder das linke noch das rechte Lager eine klare Mehrheit auf sich vereinigen. Damit dürfte erneut eine schwierige Regierungsbildung bevorstehen.

Dagegen griffen Investoren bei italienischen Banktiteln zu, nachdem die Ratingagentur S&P ihre Bonitätsnote für das Land mit "BBB" bestätigt hat. Der Index für die italienische Finanzbranche, die besonders unter einer Herabstufung gelitten hätte, legte 1,9 Prozent zu. Auch Staatsanleihen waren gefragt. Die Rendite der zehnjährigen Titel gab im Gegenzug auf 2,53 Prozent nach.

COVESTRO RUTSCHEN NACH ZAHLEN AB

Bei den Einzelwerten im Dax standen erneut die Aktien der Deutschen Bank im Rampenlicht. Mit minus 1,3 Prozent waren sie einer der schwächsten Werte im Dax. Einige Analysten senkten ihre Kursziele und Einstufungen für die Aktien, nachdem die Bank in der vergangenen Woche die Pläne für eine Fusion mit der Commerzbank begraben und die Prognosen gesenkt hatte.

Covestro-Titel lagen mit minus 1,4 Prozent ebenfalls am Dax-Ende. Ergebnis und Umsatz des Kunstoffherstellers brachen im ersten Quartal ein.

Gefragt waren dagegen die Titel des niederländischen Medizintechnik-Konzerns Philips, sie zogen um 0,9 Prozent an. Das Unternehmen verdiente zwar im ersten Quartal etwas weniger als erwartet, bekräftigte aber sein Ziel, bis zum Jahr 2020 um vier bis sechs Prozent pro Jahr zulegen zu wollen.