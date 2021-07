Europas Anleger auf der Hut - Warten auf Powell-Rede und Bilanzen

Frankfurt (Reuters) - Verunsichert über den künftigen Notenbank-Kurs in den USA haben Europas Anleger am Mittwoch den Rückzug angetreten.

Der deutsche Leitindex Dax und der EuroStoxx50 fielen am Vormittag um je 0,2 Prozent auf 15.762 und 4085 Punkte. "Der unerwartet starke Anstieg der US-Inflation hat es zwar nicht geschafft, für Panik an der Börse zu sorgen. Er hat aber ausgereicht, um die Rekordjagd zu beenden", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Ins Zentrum der Aufmerksamkeit an den Börsen rückt nun die Kongress-Anhörung von US-Notenbankchef Jerome Powell im Tagesverlauf. Bislang hat er stets betont, dass der Preisdruck vorübergehend sei und die Geldpolitik auf absehbare Zeit locker bleibe. "Offenbar ist es nicht so vorübergehend wie die Fed dachte. Es dauert vielleicht nicht ewig an, aber die Fed könnte daran erinnert werden, dass eine Ankündigung einer Drosselung im August/September ein umsichtiger Schritt wäre", sagte Marktanalyst Neil Wilson von Markets.Com. Am Abend steht zudem der Fed-Konjunkturausblick "Beige Book" an. Auch an den britischen Märkten war ein überraschend starker Inflationsanstieg von 2,5 Prozent tonangebend. Der Londoner Leitindex verlor 0,4 Prozent. Die britische Landeswährung kletterte um 0,3 Prozent auf 1,3853 Dollar.

US-BANKEN IM BLICK - REISESEKTOR UNTER DRUCK

In Erwartung weiterer starker US-Bankenbilanzen griffen Anleger bei Aktien europäischer Geldhäuser zu. Der Sektorindex stieg um 0,6 Prozent. Am Mittwoch wollen Bank of America, Citigroup und Wells Fargo ihre Bücher öffnen.

Die Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus drückte hingegen die Kurse von Reise- und Tourismuswerten. Der Branchenindex verlor rund 0,8 Prozent. Papiere des britischen Reisekonzerns TUI sackten vier Prozent ab nach Medienberichten über pandemiebedingte Streichungen von weiteren Reisezielen für britische Urlauber bis August.

AUSBLICK VON HUGO BOSS LOCKT ANLEGER AN

Die Aktien des schwedischen Telekomkonzerns Tele2 legten hingegen bis zu sechs Prozent zu und erreichten mit 129 Kronen den höchsten Stand seit fünfzehn Monaten. Dank Einsparungen und Fortschritten im Kampf gegen die Corona-Pandemie stieg der Gewinn im Kerngeschäft im Quartal um acht Prozent.

Anleger legten sich Aktien von Hugo Boss ins Depot. "Die Zahlen für das zweite Quartal waren sehr stark und der Ausblick auf das Gesamtjahr sehr zuversichtlich", urteilten die Analysten von Baader Helvea. Die Papiere stiegen in der Spitze um 6,4 Prozent auf 53 Euro zu und notierten damit so hoch wie seit September 2019 nicht mehr.