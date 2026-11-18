DAX-Kursentwicklung

Der DAX knüpft aktuell an seine Vortagesgewinne an.

Der DAX gewinnt im XETRA-Handel um 09:10 Uhr 0,29 Prozent auf 26.120,30 Punkte. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,199 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,143 Prozent auf 26.082,63 Punkte an der Kurstafel, nach 26.045,37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 26.123,27 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26.062,81 Zählern.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang ein Minus von 2,43 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Wert von 25.622,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, wurde der DAX auf 26.128,36 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23.180,53 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,44 Prozent nach oben. Bei 27.001,67 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Zählern registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 2,38 Prozent auf 127,98 EUR), Infineon (+ 1,76 Prozent auf 49,54 EUR), Bayer (+ 1,25 Prozent auf 56,84 EUR), Merck (+ 0,86 Prozent auf 152,05 EUR) und Symrise (+ 0,82 Prozent auf 95,74 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Deutsche Bank (-1,65 Prozent auf 30,43 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,33 Prozent auf 65,42 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,93 Prozent auf 39,34 EUR), Heidelberg Materials (-0,87 Prozent auf 175,90 EUR) und Commerzbank (-0,79 Prozent auf 38,75 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 657.759 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 240,927 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,39 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,57 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net