DAX-Handel aktuell: DAX beendet den Mittwochshandel mit Verlusten

DAX-Entwicklung

05.08.26 17:57 Uhr

Der DAX notierte zum Handelsschluss im negativen Bereich.

Am Mittwoch verlor der DAX via XETRA letztendlich 0,24 Prozent auf 26.139,03 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,170 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,729 Prozent stärker bei 26.393,43 Punkten in den Handel, nach 26.202,35 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 26.133,83 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26.403,81 Punkten lag.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 1,10 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25.779,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, wurde der DAX mit 24.401,70 Punkten gehandelt. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 05.08.2025, den Stand von 23.846,07 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 6,52 Prozent zu Buche. Bei 26.403,81 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 21.863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Fresenius SE (+ 5,16 Prozent auf 46,65 EUR), Beiersdorf (+ 5,12 Prozent auf 82,20 EUR), Bayer (+ 2,01 Prozent auf 49,22 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,97 Prozent auf 377,00 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,70 Prozent auf 269,00 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-5,71 Prozent auf 60,08 EUR), Continental (-3,73 Prozent auf 68,58 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,71 Prozent auf 55,58 EUR), Zalando (-3,01 Prozent auf 24,46 EUR) und RWE (-2,33 Prozent auf 55,28 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 7.610.647 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX mit 217,474 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Unter den DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,05 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net