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DAX-Handel aktuell: DAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

09.06.26 09:27 Uhr
DAX-Handel aktuell: DAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu | finanzen.net

Der DAX knüpft am Dienstagmorgen an seine Vortagesgewinne an.

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Um 09:11 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,13 Prozent höher bei 24.648,54 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,046 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,109 Prozent auf 24.589,29 Punkte an der Kurstafel, nach 24.616,22 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 24.656,02 Punkte, das Tagestief hingegen 24.586,68 Zähler.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, lag der DAX-Kurs bei 24.338,63 Punkten. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 09.03.2026, bei 23.409,37 Punkten. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 09.06.2025, bei 24.174,32 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,445 Prozent nach oben. Bei 25.507,79 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21.863,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Symrise (+ 3,22 Prozent auf 78,22 EUR), Infineon (+ 2,88 Prozent auf 80,49 EUR), Zalando (+ 1,62 Prozent auf 24,40 EUR), Deutsche Bank (+ 1,08 Prozent auf 27,61 EUR) und Allianz (+ 0,88 Prozent auf 377,40 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Bayer (-1,79 Prozent auf 35,05 EUR), Scout24 (-1,46 Prozent auf 74,00 EUR), SAP SE (-1,15 Prozent auf 156,28 EUR), Rheinmetall (-1,15 Prozent auf 1.186,00 EUR) und Heidelberg Materials (-0,93 Prozent auf 171,15 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 277.612 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 204,897 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,62 erwartet. Mit 7,00 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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