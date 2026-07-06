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Index-Bewegung

DAX-Handel aktuell: DAX fällt zum Ende des Dienstagshandels

DAX-Handel aktuell: DAX fällt zum Ende des Dienstagshandels

Der DAX zeigte sich schlussendlich mit negativen Notierungen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
187.55 EUR 2.30 EUR 1.24 %
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Airbus SE
203.85 EUR -5.45 EUR -2.60 %
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Beiersdorf AG
77.76 EUR 1.06 EUR 1.38 %
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Deutsche Bank AG
32.36 EUR 0.00 EUR -0.02 %
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
42.40 EUR 1.48 EUR 3.62 %
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Hannover Rück
248.20 EUR 2.60 EUR 1.06 %
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HOCHTIEF AG
477.00 EUR -18.80 EUR -3.79 %
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Infineon AG
71.54 EUR -5.16 EUR -6.73 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
507.60 EUR 7.80 EUR 1.56 %
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SAP SE
143.14 EUR 2.84 EUR 2.02 %
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Siemens AG
271.35 EUR -9.60 EUR -3.42 %
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Siemens Energy AG
157.88 EUR -8.44 EUR -5.07 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
76.00 EUR 0.28 EUR 0.37 %
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Indizes
DAX 40
25,465.25 EUR -352.64 EUR -1.37 %
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Am Dienstag notierte der DAX via XETRA zum Handelsschluss 1,27 Prozent schwächer bei 25.489,26 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,151 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,184 Prozent auf 25.770,45 Punkte an der Kurstafel, nach 25.817,89 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25.475,49 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25.811,97 Einheiten.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, mit 24.759,05 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 07.04.2026, lag der DAX noch bei 22.921,59 Punkten. Der DAX lag noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, bei 24.073,67 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,87 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25.900,10 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21.863,81 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Beiersdorf (+ 3,38 Prozent auf 78,20 EUR), SAP SE (+ 2,74 Prozent auf 143,90 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,67 Prozent auf 42,29 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,44 Prozent auf 508,00 EUR) und Hannover Rück (+ 2,38 Prozent auf 249,40 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Siemens Energy (-8,88 Prozent auf 155,30 EUR), Infineon (-8,26 Prozent auf 70,83 EUR), HOCHTIEF (-5,11 Prozent auf 472,00 EUR), Siemens (-4,26 Prozent auf 269,60 EUR) und Airbus SE (-2,65 Prozent auf 203,90 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 6.150.575 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX nimmt die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 216,559 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Unter den DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 7,65 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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03.07.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.07.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
02.07.26 Infineon Neutral UBS AG
02.07.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
29.06.26 Infineon Outperform Bernstein Research