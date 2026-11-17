DAX im Fokus

Der DAX verzeichnet am Dienstag Verluste.

Am Dienstag steht der DAX um 15:40 Uhr via XETRA 1,17 Prozent im Minus bei 26.286,89 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,211 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,794 Prozent leichter bei 26.387,44 Punkten in den Dienstagshandel, nach 26.598,64 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 26.440,61 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26.258,46 Punkten.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, erreichte der DAX einen Wert von 25.622,61 Punkten. Der DAX stand vor drei Monaten, am 17.08.2026, bei 26.338,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, wies der DAX einen Wert von 23.590,52 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 7,12 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 27.001,67 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Zählern erreicht.

DAX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Zalando (+ 0,96 Prozent auf 28,30 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,33 Prozent auf 27,09 EUR), Siemens (+ 0,29 Prozent auf 273,35 EUR), Henkel vz (+ 0,16 Prozent auf 87,90 EUR) und Merck (-0,03 Prozent auf 149,65 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Deutsche Bank (-4,48 Prozent auf 31,44 EUR), SAP SE (-4,26 Prozent auf 204,30 EUR), RWE (-2,02 Prozent auf 58,06 EUR), Scout24 (-1,93 Prozent auf 89,10 EUR) und GEA (-1,77 Prozent auf 69,25 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6.484.485 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 240,984 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

DAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,47 erwartet. Mit 7,44 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion Finanzen.net