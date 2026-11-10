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Kursentwicklung im Fokus

DAX-Handel aktuell: DAX legt am Dienstagnachmittag zu

DAX-Handel aktuell: DAX legt am Dienstagnachmittag zu

Der DAX zeigt am Nachmittag eine positive Tendenz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
180.00 EUR 1.45 EUR 0.81 %
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Daimler Truck
43.04 EUR 1.35 EUR 3.24 %
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Deutsche Bank AG
33.28 EUR 0.78 EUR 2.42 %
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Hannover Rück
295.40 EUR 5.60 EUR 1.93 %
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Henkel KGaA Vz.
86.80 EUR 3.14 EUR 3.75 %
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HOCHTIEF AG
359.20 EUR 1.60 EUR 0.45 %
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Infineon AG
49.84 EUR 0.27 EUR 0.54 %
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Rheinmetall AG
864.20 EUR 18.60 EUR 2.20 %
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RWE AG St.
58.26 EUR -0.44 EUR -0.75 %
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SAP SE
210.50 EUR -1.30 EUR -0.61 %
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Siemens Energy AG
120.84 EUR -4.00 EUR -3.20 %
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Symrise AG
93.54 EUR -0.84 EUR -0.89 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
69.26 EUR -1.28 EUR -1.81 %
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Vonovia SE
17.28 EUR -0.12 EUR -0.69 %
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Indizes
DAX 40
26,463.56 EUR 196.37 EUR 0.75 %
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Am Dienstag tendiert der DAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,87 Prozent stärker bei 26.495,41 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,146 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 1,07 Prozent auf 26.548,59 Punkte an der Kurstafel, nach 26.267,19 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 26.633,78 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26.460,64 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 25.087,27 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 10.08.2026, den Wert von 26.323,88 Punkten. Der DAX stand vor einem Jahr, am 10.11.2025, bei 23.959,99 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,97 Prozent aufwärts. Bei 26.692,90 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Henkel vz (+ 4,04 Prozent auf 87,08 EUR), Daimler Truck (+ 3,04 Prozent auf 43,04 EUR), Hannover Rück (+ 2,70 Prozent auf 296,80 EUR), Deutsche Bank (+ 2,65 Prozent auf 33,33 EUR) und Rheinmetall (+ 2,64 Prozent auf 867,70 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Siemens Energy (-3,03 Prozent auf 120,34 EUR), Symrise (-0,81 Prozent auf 93,60 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,80 Prozent auf 69,64 EUR), RWE (-0,72 Prozent auf 58,18 EUR) und HOCHTIEF (-0,55 Prozent auf 359,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 3.321.897 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 237,935 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,19 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11:46 Infineon Neutral UBS AG
10:06 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:11 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.26 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.

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