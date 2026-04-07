DAX-Handel aktuell: DAX legt zum Handelsstart Turbo ein

DAX im Fokus

So bewegt sich der DAX am Mittwochmorgen.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 4,78 Prozent stärker bei 24.016,91 Punkten. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,969 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 4,80 Prozent stärker bei 24.021,81 Punkten, nach 22.921,59 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24.084,12 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 23.989,91 Einheiten.

DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der DAX bereits um 3,60 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wies der DAX einen Wert von 23.591,03 Punkten auf. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 08.01.2026, einen Stand von 25.127,46 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 08.04.2025, den Stand von 20.280,26 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 2,13 Prozent zurück. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25.507,79 Punkten. Bei 21.863,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 10,07 Prozent auf 162,62 EUR), Infineon (+ 8,85 Prozent auf 41,65 EUR), Siemens (+ 8,33 Prozent auf 227,50 EUR), Heidelberg Materials (+ 8,28 Prozent auf 184,45 EUR) und Commerzbank (+ 8,13 Prozent auf 34,04 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil BASF (-0,62 Prozent auf 51,61 EUR), Deutsche Börse (-0,58 Prozent auf 255,00 EUR), RWE (-0,55 Prozent auf 58,36 EUR), Brenntag SE (+ 0,00 Prozent auf 57,56 EUR) und Hannover Rück (+ 0,44 Prozent auf 273,20 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.650.084 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 173,849 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Unter den DAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net