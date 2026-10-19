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Index-Performance im Blick

DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich im Minus

DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich im Minus

So bewegte sich der DAX am ersten Tag der Woche schlussendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
157.90 EUR 0.65 EUR 0.41 %
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Airbus SE
192.16 EUR -5.46 EUR -2.76 %
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Bayer
43.37 EUR -0.74 EUR -1.68 %
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Deutsche Bank AG
28.43 EUR -0.50 EUR -1.75 %
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Deutsche Telekom AG
25.59 EUR -0.34 EUR -1.31 %
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HOCHTIEF AG
373.80 EUR -1.40 EUR -0.37 %
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QIAGEN N.V.
41.14 EUR 0.30 EUR 0.73 %
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Rheinmetall AG
1,055.20 EUR -36.00 EUR -3.30 %
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RWE AG St.
57.28 EUR -1.58 EUR -2.68 %
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SAP SE
200.25 EUR 3.05 EUR 1.55 %
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Symrise AG
101.10 EUR 0.85 EUR 0.85 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
69.54 EUR 1.04 EUR 1.52 %
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Vonovia SE
16.56 EUR -0.23 EUR -1.37 %
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Zalando
25.77 EUR 0.82 EUR 3.29 %
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Indizes
DAX 40
25,319.77 EUR -302.84 EUR -1.18 %
News | Analysen

Am Montag verlor der DAX via XETRA zum Handelsende 1,24 Prozent auf 25.303,68 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,131 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,319 Prozent auf 25.540,77 Punkte an der Kurstafel, nach 25.622,61 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25.198,97 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25.540,88 Punkten verzeichnete.

DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, einen Stand von 25.304,06 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der DAX auf 24.830,98 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der DAX 23.830,99 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 3,11 Prozent. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26.618,74 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21.863,81 Zählern.

Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Zalando (+ 2,61 Prozent auf 25,91 EUR), Symrise (+ 1,27 Prozent auf 100,70 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,16 Prozent auf 69,48 EUR), QIAGEN (+ 0,52 Prozent auf 41,25 EUR) und HOCHTIEF (+ 0,38 Prozent auf 374,00 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil RWE (-3,15 Prozent auf 57,18 EUR), Rheinmetall (-2,79 Prozent auf 1.059,80 EUR), Deutsche Bank (-2,76 Prozent auf 28,52 EUR), Bayer (-2,38 Prozent auf 43,40 EUR) und Airbus SE (-2,34 Prozent auf 194,26 EUR) unter Druck.

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 6.022.106 Aktien gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 229,940 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,25 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,63 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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08:31 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.

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