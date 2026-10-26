DAX-Handel aktuell: DAX liegt am Mittag im Plus

Index-Performance im Blick

26.10.26 12:25 Uhr

Am Montag wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Der DAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,77 Prozent auf 25.374,83 Punkte. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,093 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 25.235,84 Zählern und damit 0,215 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (25.181,65 Punkte).

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25.217,15 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25.450,09 Punkten.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 25.408,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, lag der DAX-Kurs bei 25.099,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der DAX einen Stand von 24.239,89 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,40 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26.618,74 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21.863,81 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Bayer (+ 2,82 Prozent auf 45,22 EUR), Siemens Energy (+ 2,60 Prozent auf 121,76 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,18 Prozent auf 41,63 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,06 Prozent auf 58,46 EUR) und Zalando (+ 1,98 Prozent auf 27,35 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Deutsche Telekom (-1,03 Prozent auf 25,09 EUR), BASF (-1,01 Prozent auf 51,92 EUR), Beiersdorf (-1,00 Prozent auf 83,28 EUR), Deutsche Börse (-0,41 Prozent auf 312,80 EUR) und EON SE (-0,30 Prozent auf 18,50 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1.775.066 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 242,056 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,58 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net