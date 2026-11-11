DAX-Handel aktuell: DAX präsentiert sich am Mittag fester

XETRA-Handel im Blick

11.11.26 12:25 Uhr

Der DAX macht aktuell Gewinne.

Um 12:08 Uhr springt der DAX im XETRA-Handel um 0,57 Prozent auf 26.496,68 Punkte an. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,177 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 1,05 Prozent auf 26.623,34 Punkte an der Kurstafel, nach 26.347,45 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 26.491,77 Punkte, das Tageshoch hingegen 26.659,42 Zähler.

DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 2,64 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 25.087,27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, wies der DAX einen Wert von 26.391,42 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, erreichte der DAX einen Wert von 24.088,06 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,98 Prozent aufwärts. Bei 26.692,90 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 9,01 Prozent auf 130,64 EUR), Infineon (+ 7,22 Prozent auf 52,59 EUR), Siemens (+ 1,38 Prozent auf 275,30 EUR), RWE (+ 1,07 Prozent auf 58,76 EUR) und Continental (+ 0,65 Prozent auf 73,98 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Brenntag SE (-4,03 Prozent auf 59,12 EUR), Rheinmetall (-3,22 Prozent auf 825,80 EUR), Zalando (-3,15 Prozent auf 27,35 EUR), Commerzbank (-2,09 Prozent auf 39,33 EUR) und EON SE (-1,36 Prozent auf 18,89 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EON SE-Aktie. 1.845.437 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 238,952 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Im DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,24 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net