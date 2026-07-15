DAX-Handel aktuell: DAX verliert zum Handelsende

Index-Performance im Blick

16.07.26 17:57 Uhr

Der DAX verlor am vierten Tag der Woche an Boden.

Am Donnerstag notierte der DAX via XETRA letztendlich 0,53 Prozent leichter bei 24.866,46 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,103 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,078 Prozent fester bei 25.018,95 Punkten in den Handel, nach 24.999,53 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 25.021,51 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 24.696,17 Punkten.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der DAX bereits um 0,390 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 16.06.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 24.910,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.04.2026, erreichte der DAX einen Wert von 24.154,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.07.2025, stand der DAX bei 24.009,38 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 1,33 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25.900,10 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21.863,81 Zähler.

DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Symrise (+ 1,91 Prozent auf 89,44 EUR), GEA (+ 1,77 Prozent auf 60,30 EUR), Beiersdorf (+ 1,60 Prozent auf 79,96 EUR), Henkel vz (+ 1,46 Prozent auf 74,98 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,18 Prozent auf 35,16 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Infineon (-3,86 Prozent auf 64,71 EUR), EON SE (-2,30 Prozent auf 18,90 EUR), Siemens Energy (-2,26 Prozent auf 148,74 EUR), RWE (-1,97 Prozent auf 55,60 EUR) und Merck (-1,53 Prozent auf 137,95 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 5.393.245 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 208,022 Mrd. Euro.

DAX-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net