DAX-Performance

Der DAX zeigt sich derzeit leichter.

Am Dienstag tendiert der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,73 Prozent schwächer bei 25.151,08 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,057 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,114 Prozent auf 25.308,31 Punkte an der Kurstafel, nach 25.337,27 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 25.330,32 Punkte, das Tagestief hingegen 25.090,85 Zähler.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25.181,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 26.106,60 Punkten. Der DAX notierte noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, bei 23.239,18 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2,49 Prozent. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27.001,67 Punkten. Bei 21.863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 1,38 Prozent auf 735,20 EUR), Zalando (+ 1,24 Prozent auf 29,33 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,05 Prozent auf 347,20 EUR), RWE (+ 0,91 Prozent auf 57,38 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,87 Prozent auf 313,60 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Infineon (-3,70 Prozent auf 46,63 EUR), Siemens Energy (-2,72 Prozent auf 123,02 EUR), BASF (-1,78 Prozent auf 49,08 EUR), Bayer (-1,70 Prozent auf 52,08 EUR) und Siemens (-1,58 Prozent auf 260,95 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 965.323 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 207,374 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,90 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net