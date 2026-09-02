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DAX-Handel aktuell: DAX zum Ende des Donnerstagshandels fester

DAX-Handel aktuell: DAX zum Ende des Donnerstagshandels fester

Der DAX zeigte am vierten Tag der Woche eine positive Tendenz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
148.40 EUR -1.20 EUR -0.80 %
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Commerzbank
41.79 EUR 1.30 EUR 3.21 %
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Deutsche Telekom AG
28.82 EUR -0.35 EUR -1.20 %
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
39.19 EUR 0.14 EUR 0.36 %
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HOCHTIEF AG
412.80 EUR 3.60 EUR 0.88 %
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Merck KGaA
138.00 EUR -1.50 EUR -1.08 %
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QIAGEN N.V.
37.74 EUR -0.60 EUR -1.58 %
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Rheinmetall AG
1,071.00 EUR -22.20 EUR -2.03 %
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SAP SE
185.52 EUR 4.52 EUR 2.50 %
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Siemens Healthineers AG
38.68 EUR -0.53 EUR -1.35 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
75.96 EUR 1.72 EUR 2.32 %
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Vonovia SE
19.21 EUR 0.48 EUR 2.59 %
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Indizes
DAX 40
26,003.32 EUR 163.99 EUR 0.63 %
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Der DAX stieg im XETRA-Handel schlussendlich um 0,65 Prozent auf 26.007,57 Punkte. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,160 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,006 Prozent auf 25.840,92 Punkte an der Kurstafel, nach 25.839,33 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 25.784,84 Punkte, das Tageshoch hingegen 26.007,57 Zähler.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der DAX bereits um 1,73 Prozent nach. Vor einem Monat, am 03.08.2026, wurde der DAX mit 26.001,31 Punkten gehandelt. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 03.06.2026, den Stand von 24.795,94 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 03.09.2025, den Wert von 23.594,80 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 5,98 Prozent zu Buche. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.618,74 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 3,61 Prozent auf 76,36 EUR), HOCHTIEF (+ 3,58 Prozent auf 422,80 EUR), Vonovia SE (+ 2,62 Prozent auf 19,21 EUR), SAP SE (+ 2,28 Prozent auf 185,58 EUR) und Commerzbank (+ 2,26 Prozent auf 41,60 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,93 Prozent auf 38,60 EUR), Rheinmetall (-1,85 Prozent auf 1.070,20 EUR), QIAGEN (-1,80 Prozent auf 37,47 EUR), Siemens Healthineers (-1,65 Prozent auf 38,81 EUR) und Merck (-1,54 Prozent auf 137,85 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 6.391.432 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 212,673 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Im DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,31 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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01.09.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
17.08.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 Rheinmetall Buy Warburg Research

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