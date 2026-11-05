DAX-Handel aktuell: DAX zum Start des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen

DAX im Blick

05.11.26 09:27 Uhr

So bewegt sich der DAX am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag notiert der DAX um 09:10 Uhr via XETRA 0,27 Prozent fester bei 26.507,98 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,146 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,046 Prozent auf 26.449,79 Punkte an der Kurstafel, nach 26.437,67 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 26.445,45 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26.507,98 Punkten lag.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 2,73 Prozent. Der DAX wurde vor einem Monat, am 05.10.2026, mit 25.254,21 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, erreichte der DAX einen Wert von 26.126,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 24.049,74 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 8,02 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 26.618,74 Punkte. Bei 21.863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im DAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 3,90 Prozent auf 73,98 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,59 Prozent auf 177,65 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,35) Prozent auf 43,75 EUR), Daimler Truck (+ 2,89 Prozent auf 42,08 EUR) und BMW (+ 2,69 Prozent auf 62,62 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Rheinmetall (-16,34 Prozent auf 839,40 EUR), Commerzbank (-2,91 Prozent auf 38,69 EUR), Siemens Healthineers (-2,47 Prozent auf 43,74 EUR), Infineon (-1,96 Prozent auf 49,26 EUR) und Deutsche Telekom (-1,57 Prozent auf 26,34 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 880.167 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 233,307 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 5,85 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,38 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net