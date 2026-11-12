DAX-Handel aktuell: nachmittags Pluszeichen im DAX

DAX-Performance im Blick

12.11.26 15:57 Uhr

Heute wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Der DAX legt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,43 Prozent auf 26.776,31 Punkte zu. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,183 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,929 Prozent stärker bei 26.910,57 Punkten, nach 26.662,77 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 27.001,67 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26.682,37 Punkten erreichte.

DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 3,72 Prozent. Vor einem Monat, am 12.10.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25.277,68 Punkten. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, bei 26.331,07 Punkten. Der DAX lag vor einem Jahr, am 12.11.2025, bei 24.381,46 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,12 Prozent nach oben. Bei 27.001,67 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Punkten registriert.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,95 Prozent auf 586,20 EUR), Zalando (+ 2,23 Prozent auf 28,37 EUR), Allianz (+ 2,01 Prozent auf 472,90 EUR), EON SE (+ 1,81 Prozent auf 19,16 EUR) und Fresenius SE (+ 1,80 Prozent auf 53,77 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Rheinmetall (-2,92 Prozent auf 770,90 EUR), Merck (-2,84 Prozent auf 147,30 EUR), Brenntag SE (-2,19 Prozent auf 58,12 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,84 Prozent auf 40,06 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,18 Prozent auf 68,54 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 2.870.679 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 237,032 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net