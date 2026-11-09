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XETRA-Handel im Fokus

DAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der DAX am Nachmittag

DAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der DAX am Nachmittag

Der DAX gewinnt am ersten Tag der Woche an Wert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
176.70 EUR 3.95 EUR 2.29 %
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Airbus SE
203.35 EUR 7.79 EUR 3.98 %
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Commerzbank
39.94 EUR 1.52 EUR 3.96 %
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Deutsche Börse AG
314.40 EUR -6.10 EUR -1.90 %
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Deutsche Telekom AG
25.78 EUR -0.07 EUR -0.27 %
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
41.43 EUR -0.82 EUR -1.94 %
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Heidelberg Materials
179.15 EUR 5.35 EUR 3.08 %
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HOCHTIEF AG
357.60 EUR -8.80 EUR -2.40 %
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Infineon AG
48.50 EUR 2.60 EUR 5.65 %
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SAP SE
213.00 EUR 3.85 EUR 1.84 %
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Siemens Energy AG
123.66 EUR 6.90 EUR 5.91 %
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Siemens Healthineers AG
43.25 EUR -1.27 EUR -2.85 %
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Symrise AG
95.54 EUR -0.10 EUR -0.10 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
70.82 EUR 0.86 EUR 1.23 %
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Vonovia SE
17.30 EUR 0.35 EUR 2.06 %
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Indizes
DAX 40
26,206.31 EUR 385.95 EUR 1.49 %
News | Analysen

Am Montag tendiert der DAX um 15:40 Uhr via XETRA 1,31 Prozent stärker bei 26.157,55 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,146 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der DAX 0,020 Prozent tiefer bei 25.815,30 Punkten, nach 25.820,36 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 26.189,24 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25.793,06 Punkten lag.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der DAX notierte noch vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 25.087,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, lag der DAX bei 26.319,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 23.569,96 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 6,59 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26.692,90 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21.863,81 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Infineon (+ 5,19 Prozent auf 48,13 EUR), Commerzbank (+ 4,76 Prozent auf 40,03 EUR), Airbus SE (+ 4,15 Prozent auf 204,50 EUR), Siemens Energy (+ 4,01 Prozent auf 122,84 EUR) und Heidelberg Materials (+ 3,14 Prozent auf 179,25 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Siemens Healthineers (-3,02 Prozent auf 43,31 EUR), HOCHTIEF (-2,68 Prozent auf 355,80 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,42 Prozent auf 41,21 EUR), Symrise (-2,26 Prozent auf 94,16 EUR) und Deutsche Börse (-1,59 Prozent auf 314,90 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2.207.307 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 237,935 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Vonovia SE-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,32 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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12:01 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08:26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
06.11.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.26 Siemens Energy Buy UBS AG
19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.

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