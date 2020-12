Europas Börsianer geben Konjunkturhoffnungen nicht auf

Frankfurt (Reuters) - Die geplante Verschärfung der Pandemie-Beschränkungen in Deutschland bringt die europäischen Börsen nicht aus dem Tritt.

"Die Anleger blicken stattdessen nach vorn und sehen am Horizont die Möglichkeit einer weiteren geldpolitischen Lockerung durch die US-Notenbank in dieser Woche[L8N2IU1Y7] und ein rund 900 Milliarden US-Dollar schweres Konjunkturpaket in den USA", sagte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. Mut machten Investoren außerdem anlaufende Massen-Impfungen gegen das Coronavirus.

Dax und EuroStoxx50 legten am Montag 0,8 beziehungsweise 0,7 Prozent auf 13.223,16 und 3509,06 Punkte zu. "In Sachen Corona-Pandemie ist in den vergangenen Wochen unter den Investoren die Erkenntnis gereift, dass es wohl erst einmal noch schlimmer wird, bevor sich die Situation dann im Laufe des kommenden Jahres mit den entsprechenden Impfungen der Menschen tatsächlich verbessern sollte", sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus Axi. In den USA sorgte dagegen der Beginn der Impfkampagne für steigende Kurse.

Als "sichere Häfen" geltende Anlagen wie die Weltleitwährung waren dagegen weniger gefragt. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, fiel um bis zu 0,6 Prozent und notierte so niedrig wie seit April 2018 nicht mehr. Gold büßte 0,8 Prozent auf 1823,44 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) ein. Am Rohölmarkt lastete dagegen das Überangebot auf den Preisen. Nordseeöl der Sorte Brent verbilligte sich um 0,7 Prozent auf 49,62 Dollar je Barrel (159 Liter). Die weltweiten Ölvorräte liegen immer noch deutlich über dem Niveau der beiden Vorjahre, schrieben die Experten des Analysehauses Kpler.

BREXIT-GESPRÄCHE GEHEN IN DIE VERLÄNGERUNG DER VERLÄNGERUNG

Beim Dauerbrenner-Thema Brexit konnten Großbritannien und die EU zwar noch immer keinen Durchbruch erzielen, einigten sich aber auf eine Fortsetzung der Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen. Die 'Verschieberitis' setzt sich fort", kommentierte Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann. "Keine Seite will als nachgiebig erscheinen. Weil aber dennoch beide Seiten einen Deal wollen, müssen beide möglichst lange auf ihren Maximalpositionen beharren oder zumindest nur so wenig nachgeben, dass eine Fortsetzung der Verhandlungen nicht allzu albern erscheint." Ohne Einigung drohen zum Jahreswechsel die Einführung gegenseitiger Zölle und wirtschaftliche Turbulenzen.

An der Börse setzten Investoren auf einen Deal in letzter Minute. Dies verhalf dem Pfund Sterling zu Kursgewinnen von 0,7 Prozent auf 1,3321 Dollar und 0,5 Prozent auf 1,0971 Euro. Die stark von der Binnenkonjunktur abhängigen britischen Banken gewannen im Schnitt 2,3 Prozent. Bauwerte wie Taylor Wimpey oder Persimmon waren ebenfalls gefragt und rückten bis zu 5,2 Prozent vor.

GESENKTE PROGNOSE LASTET AUF SÜDZUCKER

Mit einem Abschlag von 9,3 Prozent waren die Aktien von Südzucker Schlusslicht im SDax. Das Unternehmen gibt seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr (bis Ende Februar) auf. Rohstoffhändler hatten bereits geunkt, dass die Zuckerpreise wegen der schwachen Nachfrage in der Corona-Pandemie stärker fallen könnten als bisher gedacht. Gleichzeitig litt Südzucker unter dem trockenen Wetter und dem Schädlingsbefall in Belgien, Frankreich und teilweise auch in Deutschland, der die Rübenernte dezimierte.

In London rutschten die Titel von AstraZeneca um 5,7 Prozent ab. Der Pharmakonzern will die US-Biotechfirma Alexion für 175 Dollar je Aktie oder insgesamt 39 Milliarden Dollar übernehmen. Der Preis erscheine zwar hoch, angesichts des zu erwartenden Wachstums sei er es aber nicht, sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. Alexion-Titel stiegen um rund ein Drittel auf ein Viereinhalb-Jahres-Hoch von 160,03 Dollar.