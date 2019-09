Hoffnung auf billiges Notenbankgeld stützt Europas Börsen

Frankfurt (Reuters) - In Erwartung der Zinsentscheidungen von EZB und Fed halten sich Anleger mit Engagements an den europäischen Aktienmärkten zurück.

Dax und EuroStoxx50 notierten am Montagvormittag jeweils kaum verändert bei 12.200 beziehungsweise 3495 Punkten.

Experten rechnen fest damit, dass die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag den Zins für Einlagen bei der Notenbank senkt. David Lafferty, Chef-Anlagestratege des Vermögensverwalters Natixis, warnte aber vor überzogenen Erwartungen. "Niedrigere Zinsen werden nicht dazu führen, dass besorgte Verbraucher oder vorsichtige Firmenchefs Kredite aufnehmen, wenn sie glauben, dass sich die Wirtschaft auf dem Kurs zu Nullwachstum – oder schlimmer noch – einer Rezession befindet." Außerdem deuteten die jüngsten Aussagen aus der EZB-Führung darauf hin, dass die Geldspritzen der Notenbank geringer ausfallen werden als erhofft.

Für die kommende Woche erwarten Börsianer eine weitere Zinssenkung der US-Notenbank (Fed). Der schwache US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag schüre diese Spekulationen, sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. Fed-Chef Jerome Powell signalisierte bereits kurz nach Veröffentlichung der Beschäftigtenzahlen Bereitschaft zu einer weiteren Lockerung der Geldpolitik. Parallel dazu senkte die chinesische Zentralbank die Mindestreserve-Anforderungen für die Geschäftsbanken und machte damit einen dreistelligen Milliardenbetrag für zusätzliche Kredite frei.

Am Rohstoffmarkt verteuerte sich Brent um 0,4 Prozent auf 61,76 Dollar je Barrel (159 Liter). Die Rohölsorte aus der Nordsee profitiere von Spekulationen auf eine Beibehaltung der Förderbremse, sagte Anlagestratege Stephen Innes vom Brokerhaus AxiTrader. Die Ernennung von Prinz Abdulasis bin Salman zum saudi-arabischen Energieminister gelte als Versuch, die Abstimmung zwischen den Exportländern zu verbessern. Der Sohn von König Salman hatte die Förderbremse von Opec und weiteren Staaten mit ausgehandelt.

PILOTENSTREIK DRÜCKT BRITISH-AIRWAYS-MUTTER IAG

Am europäischen Aktienmarkt gehörte IAG mit einem Kursminus von 2,5 Prozent zu den Verlierern. Der Mutterkonzern von British Airways leidet unter einem Pilotenstreik bei der britischen Fluggesellschaft. Der Lufthansa-Rivale musste daher fast alle Flüge streichen.

Die Titel von Air France-KLM stürzten sogar um 9,4 Prozent ab. Der Zeitung "Les Echos" zufolge hat die französisch-niederländische Fluggesellschaft ein Angebot zur Rettung des zusammengebrochenen Konkurrenten Aigle Azur vorgelegt. Die französische Regierung werde sicher darauf drängen, dass Air France Aigle Azur unter die Arme greift, sagte ein Börsianer. Der Staat ist der größte Aktionär von Air France. Aigle Azur bedient vor allem Routen rund um das Mittelmeer.

Unterdessen fand die Rally des designierten Dax-Absteigers Thyssenkrupp ein vorläufiges Ende. Die Aktien des Mischkonzerns, die wegen Spekulationen auf einen raschen Verkauf der Aufzugssparte in den vergangenen Tagen 15 Prozent zugelegt hatten, verloren 2,4 Prozent. Einem Medienbericht zufolge will Thyssen nur eine Minderheit an seiner Ertragsperle abgeben.