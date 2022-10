Dax höher erwartet - US-Daten und Bilanzen im Blick

Frankfurt (Reuters) - Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag höher starten.

Am Donnerstag hatte er im Windschatten von Kursgewinnen der Wall Street 1,5 Prozent im Plus bei 12.355,58 Punkten geschlossen.

Ihr Hauptaugenmerk richten Börsianer auf die US-Einzelhandelsumsätze. Von ihnen versprechen sie sich weitere Rückschlüsse auf das Zinserhöhungstempo der Notenbank Fed. Experten erwarten für September ein auf 0,2 von 0,3 Prozent verlangsamtes Wachstum. Die Kauflaune der US-Verbraucher gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.

Zudem legen die US-Großbanken Citigroup, JPMorgan und Morgan Stanley ihre Geschäftszahlen vor. Sie gelten als Indikator für den Gesundheitszustand der Konjunktur.

Auch schauen Börsianer auf Großbritannien, wo die Bank von England (BoE) ihre aktuellen Anleihekäufe im Tagesverlauf einstellen will. Vor dem Hintergrund der Kursturbulenzen der vergangenen Wochen bezweifelten sie allerdings, dass die Notenbank sich das leisten kann. "Sie steht inzwischen in einer Ecke, in der sie verdammt ist, wenn sie etwas tut und verdammt ist, wenn sie nichts tut", sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

12.355,58

Dax-Future

12.613,00

EuroStoxx50

3.362,40

EuroStoxx50-Future

3.424,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

30.038,72 +2,8 Prozent

Nasdaq

10.649,15 +2,2 Prozent

S&P 500

3.669,91 +2,6 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei

27.107,69 +3,3 Prozent

Shanghai

3.063,76 +1,6 Prozent

Hang Seng

16.942,17 +3,4 Prozent

(Bericht von Hakan Ersen. Redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)