Bewegung bei Brexit und Zollstreit gibt Börsen Auftrieb

Frankfurt (Reuters) - Die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China gibt den europäischen Börsen Auftrieb.

Erleichtert reagierten Anleger auch auf die jüngste Entwicklung beim Brexit. Ein Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union ohne Vertrag scheint erst mal abgewendet. Dax und EuroStoxx50 legten am Donnerstag jeweils 0,7 Prozent auf 12.113 und 3473 Punkte zu.

Haupt-Triebfeder der Kursgewinne war die Ankündigung hochrangiger Handelsgespräche zwischen den USA und China. "Von einer Lösung des Problems sind wir damit zwar noch weit entfernt", warnte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. "Die Tatsache aber, dass sich China zurückhaltend zeigt und einen versöhnlichen Ton anschlägt, ist ein positives Zeichen." Es bleibe zu hoffen, dass US-Präsident Donald Trump sich nun nicht dem Thema von zusätzlichen Zöllen auf europäische Waren zuwende.

Der wieder aufkeimende Konjunkturoptimismus spiegelte sich auch am Rohstoffmarkt wider. Das wichtige Industriemetall Kupfer verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 5779,50 Dollar je Tonne. Aus der "Antikrisen-Währung" Gold zogen sich Investoren dagegen zurück. Dies drückte den Preis des Edelmetalls 0,7 Prozent ins Minus auf 1541,80 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm).

DOPPELTE SCHLAPPE FÜR JOHNSON - PFUND IM AUFWIND

Am Mittwochabend schob das britische Unterhaus den Plänen von Premierminister Boris Johnson, Großbritannien zum 31. Oktober zur Not ohne Scheidungsvereinbarung aus der EU zu führen, einen Riegel vor. Johnsons Antrag auf Neuwahlen lehnten die Abgeordneten ebenfalls ab. "In trockenen Tüchern ist die damit anvisierte Abwendung des 'No Deals' allerdings nicht", sagte BayernLB-Volkswirtin Charlotte Heck-Parsch. Zum Einen müsse das Oberhaus dem Gesetz noch zustimmen. Zum Anderen könnten die EU-Staaten eine erneute Verschiebung des Brexit-Termins auf den 31. Januar 2020 ablehnen. Das Pfund Sterling baute seine jüngsten Kursgewinne dennoch leicht aus und verteuerte sich auf 1,2266 Dollar.

AUTOBAUER UND CHIPWERTE GEFRAGT

Spekulationen auf eine Entspannung im Zollstreit gab den Autobauern Auftrieb, für die China ein wichtiger Absatzmarkt ist. Der europäische Branchenindex gewann 1,8 Prozent. Ähnlich stark legten die deutschen Fahrzeug-Hersteller BMW, Daimler und Volkswagen zu. Sie profitierten zusätzlich von überraschend starken US-Absatzzahlen, sagte ein Börsianer. Gefragt waren auch die Chipwerte, die üblicherweise sensibel auf Nachrichten rund um den Zollstreit reagieren. Die Aktien von Infineon und STMicro legten bis zu 4,8 Prozent zu.

Der allgemeine Optimismus verhalf Thyssenkrupp ebenfalls zu Kursgewinnen. Trotz des bevorstehenden Abstiegs aus dem Dax gewannen die Titel des Mischkonzerns 2,8 Prozent. Die Papiere des Nachrückers MTU stiegen zur Eröffnung auf ein Rekordhoch von 257,20 Euro