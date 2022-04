Dax höher erwartet - US-Jobdaten und IEA im Blick

Frankfurt (Reuters) - Zum Auftakt des neuen Börsenmonats wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag höher starten.

Am Donnerstag hatte er 1,3 Prozent im Minus bei 14.414,75 Punkten geschlossen. Auch an der Wall Street ging es bergab.

Neben dem Ukraine-Krieg richten Börsianer ihre Aufmerksamkeit auf die anstehenden US-Arbeitsmarktdaten. Von ihnen versprechen sie sich Rückschlüsse auf das Tempo der erwarteten Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed. Experten sagen für März den Aufbau von 490.000 Stellen außerhalb der US-Landwirtschaft voraus. Im Vormonat hatte das Plus bei 678.000 gelegen. Die Zahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP hatten am Mittwoch weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen. Daneben werden Daten zur Entwicklung von Löhnen und Gehältern veröffentlicht. Hier prognostizieren Analysten ein Plus von 5,5 Prozent im Jahresvergleich, nach einem Zuwachs von 5,1 Prozent im Februar.

Interessiert werden Anleger auch die außerordentliche Sitzung der Internationalen Energieagentur IEA verfolgen. Am Markt wird spekuliert, dass sich bei dieser Gelegenheit andere Staaten den USA anschließen und strategische Ölreserven freigeben könnten. US-Präsident Joe Biden will in den kommenden sechs Monaten wegen des rasanten Anstiegs der Benzinpreise täglich eine Million Barrel (159 Liter) pro Tag auf den Markt werfen. Damit würden die USA die nationalen Öl-Notreserven so stark anzapfen wie noch nie.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

14.414,75

Dax-Future

14.455,00

EuroStoxx50

3.902,52

EuroStoxx50-Future

3.828,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.678,35 -1,6 Prozent

Nasdaq

14.220,52 -1,5 Prozent

S&P 500

4.530,41 -1,6 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei

27.689,28 -0,5 Prozent

Shanghai

3.271,37 +0,6 Prozent

Hang Seng

21.798,23 -0,9 Prozent