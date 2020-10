Dax höher erwartet - US-Konjunkturpaket im Blick

Frankfurt (Reuters) - Zum Auftakt der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag höher starten.

Am Freitag war er etwas fester bei 13.051,23 Zählern aus dem Handel gegangen.

Für Gesprächsstoff sorgen dürften die Diskussionen über ein Hilfspaket für die unter der Corona-Pandemie leidende US-Wirtschaft. Das zeige, dass es wichtigere Themen geben könnte als die Präsidentenwahl, sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst beim Brokerhaus CMC Markets. Zugleich freundeten sich die Investoren langsam, aber sicher mit einem Machtwechsel im Weißen Haus an. "Im Falle eines Wahlsieges könnte der Demokrat Joe Biden die Strafzölle gegen China und Europa fallenlassen und wieder mehr auf eine internationale Zusammenarbeit setzen, was Europas Wirtschaftswachstum helfen würde. Das könnte dann auch dem Deutschen Aktienindex ermöglichen, an die Stärke der Wall Street anzuknüpfen."

Daneben wirft die Berichtssaison ihre Schatten voraus. Im Laufe der Woche legen die großen US-Banken ihre Zahlen vor. Analysten erwarten Gewinneinbrüche von bis zu 60 Prozent.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 13.051,23

Dax-Future 13.114,00

EuroStoxx50 3.273,12

EuroStoxx50-Future 3.284,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 28.586,90 +0,6 Prozent

Nasdaq 11.579,94 +1,4 Prozent

S&P 500 3.477,13 +0,9 Prozent

Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung

Nikkei 23.550,24 -0,3 Prozent

Shanghai 3.348,40 +2,3 Prozent

Hang Seng 24.608,71 +2,0 Prozent