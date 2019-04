DAX - Inflationsschutz für Sparer und Anleger

Aktien sind langfristig eine sehr sinnvolle Geldanlage. Jetzt steht der DAX bei knapp 12.000 Punkten und deutlich höher als im Dezember oder Januar. Was tun? Wir haben uns auf der Invest in Stuttgart mit Falko Block von der DZ Bank ausgetauscht. Das komplette Interview finden Sie hier. Ein Thema ist auch der Inflationsschutz. Was bieten Zertifikate mit reichlich Puffer für eher vorsichtige Anleger? Hier schauen Sie sich den DAX-Bonus DDE00F an. Mit knapp sechs Prozent p.a. Rendite und Puffer bis 9900 Punkte im DAX. Darunter erleiden Sie Verluste wie beim Direktinvestment in einen ETF. Wer uns bei der Depotführung über die Schulter schauen möchte, abonniert unseren Newsletter/Depotdienst. Dort führen wir unser Depot seit 2016 weiter. Seit 2016 liegen wir rund 35 Prozent im Plus.

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Feingold Research"