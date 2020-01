DAX - Inliner clever kombiniert

Im Dezember haben wir eine Inliner-Kombination in unser Depot aufgenommen. Diese Scheine sind sehr spekulativ, ergänzen ein Depot in der Regel wunderbar. Wie Sie sehen war ein Schein eher bullisch und ein Schein eher absichernd. Am Freitag gab’s im Exklusivbereich die nächste Kombi. Wir starten neu in das Jahr 2020 und stellen damit unser Depot komplett frisch auf. Melden Sie sich gerne an und testen Sie uns.

Unsere Kombi aus dem Dezember:

Liebe Leser,

am 3.12 hatten wir im Tradingdepot eine Inline-Kombination gebastelt SR468V und HZ4RVF.

Nummer eins war zu 1,59 Euro ins Depot gekommen, notiert aktuell bei 1,73 Euro.

Nummer zwei war zu 1,65 Euro ins Depot gekommen, notiert aktuell bei 2,40 Euro.

Wir nehmen die Gewinne in Höhe von knapp 10% und rund 45% mit und liefern Euch spätestens Montag eine neue Kombi.

Einen schönen Freitag Euch allen weiterhin.

Vg Euer TEAM FR