DAX kämpft gegen Wirtschaftsdaten

von Alexa Smith, Marktanalystin bei Trive Financial

Inmitten des jüngsten Anstiegs der Renditen langfristiger US-Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit 2007 konnte beim DAX-40-Future (EUREX: FDAX) eine leichte Entspannung beobachtet werden. Um eine Wiederholung der 1980er Jahre zu vermeiden, als eine verfrühte Lockerung der Geldpolitik zu einem Wiederaufflammen der Inflation geführt hatte, will die Federal Reserve (Fed) bei ihren Überlegungen über weitere Zinserhöhungen wachsam bleiben und sich von den Daten leiten lassen, wobei das Symposium in Jackson Hole im Mittelpunkt stehen wird.

Unterdessen sorgte der unerwartet starke Rückgang der Wirtschaftsaktivität im August für Gegenwind in der Eurozone. Der Flash Composite PMI der Hamburger Handelsbank zeigte einen Rückgang der Produktion auf ein 33-Monats-Tief von 47 gegenüber 48,6 im Juli. Ein Wert unter 50 signalisiert einen Rückgang. Diese Abschwächung war sowohl im produzierenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor zu beobachten, wobei auch Deutschland und Frankreich eine Verschlechterung der jeweiligen Wirtschaftslage meldeten.

Technische Analyse

Der DAX40-Future wurden von einem Abwärtstrend erfasst, nachdem er unter den gleitenden 100-Tage-Durchschnitt gefallen waren. Der Index-Future verzeichnete einen Abwärtstrend, als der gleitende 50-Tage-Durchschnitt unter den gleitenden 100-Tage-Durchschnitt fiel, was eine Abwärtsbewegung in Richtung der Unterstützung bei 15.518 begünstigte. Die Abwärtsbewegung hat sich jedoch beschleunigt und steht nun an einem wichtigen Wendepunkt.

Sollten die Future-Preise den Aufwärtstrend fortsetzen, könnte der Widerstand bei 15.843, der durch den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt gebildet wird, eine wichtige Barriere darstellen. Allerdings hat sich der Kurs an der 15.768-Unterstützung beim 23,60 %-Fibonacci-Retracement stabilisiert, was einen Pullback in Richtung der 15.518-Unterstützung begünstigen könnte, die einen potenziellen Wendepunkt für eine Fortsetzung des Abwärtstrends darstellt.

Zusammenfassung

Der DAX40-Future befindet sich an einem wichtigen Wendepunkt. Wenn die Wirtschaftsdaten in der EU von einer zurückhaltenden Fed unterstützt werden, könnte der Kurs versuchen, den Widerstand bei 15.843, der durch den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt gebildet wird, zu durchbrechen. Ein Durchbruch der Unterstützung bei 15.768 könnte jedoch einen Pullback in Richtung der Unterstützung bei 15.518 begünstigen.

Quellen: TradingView, CNBC

CFD sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 73 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Der Wert der Investitionen kann sowohl steigen als auch sinken.

Dieses Material (unabhängig davon, ob es Meinungen enthält oder nicht) dient ausschließlich Informationszwecken und berücksichtigt nicht die persönlichen Umstände oder Anlageziele einer Person. Nichts in diesem Material stellt eine Finanz-, Anlage- oder sonstige Beratung dar oder sollte als solche angesehen werden. Trive Financial Services Malta Limited haftet nicht für Verluste, Schäden oder Verletzungen, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.trive.com/de