Brexit-Sorgen bremsen Börse - Dax tritt auf der Stelle

Frankfurt (Reuters) - Die Furcht vor einem ungeordneten EU-Ausstieg der Briten dämpft die Kauflaune der Anleger in Deutschland.

"Insgesamt bleibt die Stimmung an den Aktienmärkten freundlich. Wäre da nur nicht der Brexit", sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader am Dienstag. Der Dax startete 0,2 Prozent fester mit 11.704 Punkten in den Handel, gab seine Anfangsgewinne aber schon in den ersten Minuten wieder ab.

In Großbritannien erteilte das Parlament auch im zweiten Anlauf allen vorgelegten Alternativen zum Brexit-Deal von Premierministerin Theresa May eine Absage. Weder der Verbleib in einer Zollunion mit der EU nach dem Brexit, die weitere Mitgliedschaft im EU-Binnenmarkt noch der Vorschlag für ein zweites Referendum fanden genügend Zustimmung. Volkswirte warnen vor einem Austritt der Briten aus der EU ohne konkrete Klauseln, was für die Unternehmen fatale Folgen haben könnte. Das Pfund fiel um knapp ein halbes Prozent auf 1,3045 Dollar.

Unter den Favoriten im Dax waren ThyssenKrupp-Titel mit einem Plus von 1,1 Prozent. Tata Steel und Thyssen boten der EU-Kommission Zugeständnisse an bei den Plänen für ein Stahl-Gemeinschaftsunternehmen. Die Frist für eine Entscheidung über die angestrebte Transaktion wurde vom 13. Mai auf den 5. Juni verlängert.

Im Kleinwerteindex SDax rückten Nordex-Titel um 1,9 Prozent vor. Der Konzern erhielt einen Großauftrag aus Australien. Die Papiere von Grenke kletterten um ein Prozent, nachdem der Leasing-Spezialist sein Neugeschäft im ersten Quartal um knapp ein Viertel gesteigert hatte.