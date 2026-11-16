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DAX-Kursindex - Neues Allzeithoch!

Jörg Scherer

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Werte in diesem Artikel
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DAX Kursindex
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Neues Allzeithoch!

Regelmäßig analysieren wir an dieser Stelle auch den DAX®-Kursindex. Die Analyse der deutschen Standardwerte ohne Berücksichtigung der Dividenden liefert oftmals einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn. Eine extrem wichtige Rolle spielt weiterhin der Aufwärtstrend seit Herbst 2022 (akt. bei 9.351 Punkten). In diesem Jahr hat sich der DAX®-Kursindex seit dem Frühjahr immer wieder mit dieser Trendlinie auseinandergesetzt. Da der Trend bisher verteidigt wurde, gelang dem Aktienbarometer jüngst auch der Spurt über die historischen Rekordstände bei 9.716/9.743 Punkten. Das neue Allzeithoch (9.856 Punkte) und der damit verbundene Vorstoß in „uncharted territory“ sorgen deshalb für ein erneutes, prozyklisches Kaufsignal. Im kurzfristigen Tagesbereich liegt zudem eine klassische „Tasse-Henkel-Formation“ vor. Rein rechnerisch hält dieses Kursmuster ein Anschlusspotenzial von 650 Punkten bereit, sodass perspektivisch sogar fünfstellige Notierungen realistisch sind. Auf der Unterseite fungiert indes der angeführte Aufwärtstrend als eine erste Unterstützung. Das jüngste „swing low“ in Form des Oktobertiefs bei 9.049 Punkten ist aus charttechnischer Sicht sogar von einer deutlich größeren Bedeutung. Letzteres prädestiniert diese Rückzugsmarke als strategische Absicherung.

DAX®-Kursindex (Monthly)

Chart DAX®-Kursindex
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®-Kursindex

Chart DAX®-Kursindex
Quelle: LSEG, tradesignal²



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