Dax leicht höher - Anleger warten auf Impulse

Frankfurt (Reuters) - Am deutschen Aktienmarkt dürften die Anleger zum Wochenausklang auf der Hut bleiben.

Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge leicht höher starten. Am Donnerstag hatte er gestützt auf Kursgewinne von Siemens 0,2 Prozent auf 14.266 Punkte zugelegt.

Die Börsianer warteten auf Impulse, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von Vermögensverwalter QC Partners. "Das aktuelle Motto lautet Abwarten und die bestehende Positionierung beibehalten." Für Bewegung könnte der kleine Verfallstag an der Frankfurter Börse sorgen, an dem Optionen auf Aktien und Indizes auslaufen. Konjunkturdaten stehen nur wenige an, unter anderem werden in den USA Frühindikatoren veröffentlicht.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

14.266,38

Dax-Future

14.326,00

EuroStoxx50

3.878,42

EuroStoxx50-Future

3.892,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.546,32 +0,0 Prozent

Nasdaq

11.144,96 -0,4 Prozent

S&P 500

3.946,56 -0,3 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei

27.892,50 -0,1 Prozent

Shanghai

3.112,65 -0,1 Prozent

Hang Seng

18.068,93 +0,1 Prozent

(Bericht von Anika Ross. Redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)