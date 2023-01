14.000-Punkte-Marke: DAX startet an Frankfurter Börse mit Gewinnen ins neue Jahr

Der DAX ging mit einem Aufschlag von 0,5 Prozent auf 13.992,71 Punkte stärker in den Montagshandel und damit in das neue Börsenjahr 2023. Aktuell steigt das Aktienbarometer über die psychologisch wichtige 14.000er-Marke - mit einem Plus von 0,57 Prozent auf 14.002,49 Zähler.So schüttelt der deutsche Leitindex die Schwäche zum Ausklang des vergangenen Jahres erst einmal ab. Angesichts des Ukraine-Kriegs, explodierender Energiepreise, einer rasant anziehenden Inflation und steigender Leitzinsen zu deren Bekämpfung hatte der DAX 2022 rund zwölf Prozent eingebüßt - es war damit das schwächste Jahr seit 2018.

Wichtige US-Daten im Laufe der Woche

Da außer der tonangebenden Wall Street unter anderem die Börsen in Großbritannien, China, Hongkong und Japan geschlossen bleiben, ist mit einem ruhigen ersten Handelstag zu rechnen. Den Anlegern bleibt damit etwas Zeit, sich neu zu orientieren - aber nicht viel, wie Marktbeobachter Stephen Innes von SPI Asset Management betont. "Die Treiber der hohen Inflation haben Bestand", fasste er die Lage zusammen. Er verwies auf wichtige Ereignisse im Laufe der Woche, darunter das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed am Mittwoch und der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets sieht derweil 2023 weniger die Inflation als die Gefahr einer Rezession als Belastung.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag