16.500-Punkte-Marke wackelt an Börse Frankfurt: DAX notiert tiefer - US-Bankbilanzen rücken in Fokus

DAX-Marktbericht

Mit dem deutschen Leitindex geht es am Dienstag an der Frankfurter Börse einmal mehr südwärts.

Werte in diesem Artikel

Zur Eröffnung lag der DAX 0,75 Prozent im Minus bei 16.497,54 Zählern und verbleibt im weiteren Handel im klar negativen Bereich - aktuell 0,62 Prozent niedriger bei 16.519,08 Punkten.

"Börsianer werden vorsichtiger" - Trump zunächst mit wenig Einfluss

"Die Börsianer werden vorsichtiger", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners in seinem Morgenkommentar. "Aufgrund der aktuell schwachen Entwicklung der Wirtschaft sehen die meisten kein allzu großes Potenzial nach oben. Und die wenigen, die kaufen wollen, warten dafür offensichtlich auf einen Rücksetzer." Zunächst wenig Belastung sieht Altmann durch den erwarteten Sieg von Donald Trump bei der ersten Vorwahl der Republikaner um die US-Präsidentschaftskandidatur im Bundesstaat Iowa. Die Börsen rechnet ohnehin mit einer Wiederauflage des Duells zwischen Trump und dem Amtsinhaber Joe Biden. Im späteren Jahresverlauf werde der Wahlkampf die Börsen allerdings "noch ordentlich beeinflussen und möglicherweise auch ordentlich durchrütteln".

Weitere US-Banken ziehen Bilanz

Für Gesprächsstoff sorgen dürften die Bilanzen weiterer US-Großbanken. Einblick in ihre Bücher gewähren im Tagesverlauf Goldman Sachs und Morgan Stanley. Erwartet wird, dass die Gewinne pro Aktie im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum etwas zurückgehen. Die Pleite der Silicon Valley Bank vor zehn Monaten schlägt indirekt auf die Bilanzen der US-Großbanken durch. So hatte etwa die Investmentbank JPMorgan Chase wegen Zahlungen an den US-Einlagensicherungsfonds DIF im vierten Quartal beim Gewinn Federn gelassen.

Wichtige Konjunkturdaten

Auf Konjunkturseite standen zudem die endgültigen Daten zu den deutschen Verbraucherpreisen im Dezember sowie der ZEW-Index auf der Agenda. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte sich die Jahresrate des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) auf 3,8 (Vormonat: 2,3) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung zur Inflation vom 4. Januar.

Der von Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobene Index der Konjunkturerwartungen für Deutschland stieg unterdessen auf plus 15,2 (Dezember: plus 12,8). Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen mit einem Rückgang auf plus 12,0 Punkte gerechnet.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters / Dow Jones Newswires