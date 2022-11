Börse Frankfurt: DAX begibt sich auf Talfahrt

Ist Ihr Portfolio bereits breit genug aufgestellt? Denn in diesen Zeiten lautet das Stichwort Diversifikation. Im Online-Seminar heute ab 18 Uhr erfahren Sie, wie Sie mit alternativen Anlagen, ETFs sowie Investmentfonds Stabilität und Rendite ins Depot bringen.

Heute im Fokus

Ausgang der US-Midterms offen: DAX im Minus -- adidas senkt Prognose -- Commerzbank mit Gewinnrückgang -- E.ON, Siemens Healthineers, Tesla, LANXESS, Binance, FTX.com, Disney, Plug Power im Fokus

GIP und KKR beteiligen sich an Vantage Towers. Iberdrola stellt höhere Dividende in Aussicht. Bilfinger-Gewinn bricht ein. Twitter plant wohl weiteres Häkchen für Promis. Ahold Delhaize kündigt milliardenschweren Aktienrückkauf an. Sixt mit deutlichem Gewinnsprung. Heidelberger Druck kann bei Umsatz und Ergebnis zulegen. EVOTEC von hohen Kosten belastet.