Börse Frankfurt: DAX rutscht auf rotes Terrain

Mit einem leichten Plus von 0,09 Prozent auf 13.040,36 Punkte ist der DAX in die Donnerstagssitzung gestartet. Auch im Anschluss präsentierte sich das Aktienbarometer etwas höher, allerdings nur bis zum Mittag. Inzwischen verliert der DAX an der Frankfurter Börse marginale 0,04 Prozent auf 13.022,63 Zähler.Geschockt von der hohen US- Inflation war der DAX zuletzt in zwei Tagen um bis zu 4,5 Prozent von seinem Erholungshoch bei 13.564 Punkten im Bereich der 100-Tage-Linie abgesackt.

Experten erwarten starken US-Zinsanstieg

Nach dem unerwartet deutlichen Preisauftrieb für die Verbraucher habe die Abschwächung auf Herstellerebene am Vortag geholfen, die Gemüter wieder etwas zu beruhigen, hieß es bei der Credit Suisse. In den USA hat sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene stärker als erwartet abgeschwächt, wie gestern bekannt wurde. Davon ungeachtet wächst aber die Überzeugung der Experten, dass die US-Notenbank ihren restriktiven Zinskurs weiterfährt, selbst wenn das Wachstum leidet. Die Erwartungen der Schweizer Bank für den US-Zins sind nach den jüngsten Daten um 50 Basispunkte gestiegen. Letztlich rechnen sie nun damit, dass die Fed den Leitzins schrittweise bis auf 4,50 Prozent anzieht.

