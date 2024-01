Börse Frankfurt wartet auf US-Inflationszahlen: DAX legt zu

DAX-Marktbericht

Vor wichtigen US-Inflationsdaten am Donnerstag geht es zunächst bergauf.

Der DAX begann die Sitzung 0,52 Prozent höher bei 16.775,92 Punkten. Aktuell belaufen sich die Zugewinne auf 0,55 Prozent (16.781,81 Zähler).

Ob die Kursgewinne Bestand haben, wird sich aber wohl erst am frühen Nachmittag zeigen, wenn die mit Spannung erwarteten Verbraucherpreise in den USA für Dezember veröffentlicht werden.

Am Vortag war der deutsche Leitindex kaum verändert bei 16.689 Zählern aus dem Handel gegangen. An der Wall Street ging es leicht bergauf. Im Fokus stehen im Tagesverlauf die US-Inflationszahlen, die neben dem US-Arbeitsmarkt entscheidend für die weitere Zinspolitik der Notenbank Fed sind. Experten erwarten einen leichten Anstieg der Verbraucherpreise im Dezember auf 3,2 Prozent, nachdem die Rate im November auf 3,1 Prozent gesunken war.

US-Inflation und Leitzinsen bewegen die Aktienmärkte

Nach teils aggressiven Zinserhöhungen beließ die Notenbank Fed den Leitzins zuletzt drei Mal in Folge in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent und könnte auch Ende des Monats pausieren. Sie ist zunehmend davon überzeugt, die Inflation in den Griff zu bekommen und geht daher davon aus, dass ein niedrigeres Zinsniveau bis Ende 2024 angemessen sein dürfte. Die Hoffnung auf rasche Zinssenkungen hatte in einer Vorweihnachts-Rally die Aktienmärkte deutlich nach oben angetrieben.

Zulassung von Bitcoin-ETF im Fokus

Im Blick behalten die Anleger auch den Bitcoin-Kurs. Die Börsenaufsicht SEC hat am Mittwoch die ersten in den USA notierten börsengehandelten Bitcoin-Fonds (ETFs) genehmigt.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters