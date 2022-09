DAX an Frankfurter Börse mit herben Abschlägen - wieder deutlich unter 12.000er-Marke

Der DAX begann den Handelstag 0,33 Prozent niedriger bei 12.143,21 Zählern. Im weiteren Verlauf geht es immer tiefer auf rotes Terrain: Derzeit verliert der DAX 2,12 Prozent auf 11.924,93 Punkte.

Europas Börsen bauen die Verluste am Donnerstagnachmittag kräftig aus und markieren neue Tagestiefs. Damit hat sich die positive Wirkung der überraschenden geldpolitischen Lockerung der Bank of England (BoE) vom Vortag als kurzfristig erwiesen.

Inflationsdaten werden zu immensem Belastungsfaktor - Zinserhöhung voraus?

Im Blick stehen Verbraucherpreise. Während die Preise in Spanien im September zwar deutlich, mit 9,3 Prozent aber weniger stark als erwartet gestiegen sind, haben die deutschen harmonisierten Verbraucherpreise (HVPI)um 10,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr zugelegt, erwartet worden war ein Plus von 10,2 Prozent. Damit nimmt der Druck auf die EZB zu, die Zinsen weiter energisch anzuheben.

Am US-Aktienmarkt schürten robuste Konjunkturdaten einmal mehr die Sorge, dass die Leitzinsen im Kampf gegen die hohe Inflation weiter steigen dürften. So sank die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche überraschend und deutlich. Vor US-Börseneröffnung hatten bereits enttäuschende Geschäftszahlen die Kurse an den europäischen Aktienmärkten belastet.

Viertes Leck in Nord Stream-Pipeline entdeckt

Gaspipeline sorgt für Verunsicherung, denn die mutmaßlichen Sabotageakte zeigten, wie verwundbar die Energieversorgung in Europa sei, heißt es im Handel.

Porsche-IPO im Fokus

Bei den Einzelwerten steht das Börsendebüt der Porsche AG im Fokus. Nach einer rasanten Zeichnungsphase mit überbordendem Anlegerinteresse wurde der Ausgabepreis wie zu erwarten mit 82,50 Euro je Aktie am oberen Rand der Zeichnungsspanne festgelegt. Der erste Kurs fiel mit 84 Euro, 1,8 Prozent über dem Ausgabepreis, eher mau aus, zumal die Porsche-Aktie zuvor im Handel per Erscheinen meist über 90 Euro gesehen worden war.

Der Börsengang ist der größte in Deutschland seit der Deutschen Telekom 1996. Der Porsche-Aktie werden gute Chancen eingeräumt, bald in den DAX aufgenommen zu werden.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones / dpa-AFX

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag