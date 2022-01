DAX erneut unter Druck

Der DAX büßte zum Start am Freitag 1,37 Prozent auf 15.694,82 Punkte ein und geht aktuell um 1,46 Prozent auf 15.680,62 Zähler in die Knie.

In den vergangenen beiden soliden Tagen hatte sich der deutsche Leitindex charttechnisch etwas Luft verschafft, die ihm nun wieder auszugehen droht: Mit dem Rückschlag würde er wieder unter die 50-Tage-Linie fallen, die er zuletzt mühsam zurückerobert hatte. Sie ist bei Anlegern ein beliebter Indikator für den mittelfristigen Trend. Viele solcher Indikatoren liegen aktuell im Bereich von 15.600 bis 15.900 Punkten eng beisammen. In diesem Bereich schwankte der DAX denn auch in den vergangenen Tagen.

Überseebörsen mit schwachen Vorgaben

Schon an der Wall Street war es nach einer anfänglichen Erholung wegen der Erwartung einer strafferen Geldpolitik deutlich bergab gegangen. Der marktbreite S&P 500 rutschte auf das tiefste Niveau seit Oktober ab und der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 fiel im Indexvergleich erneut mit den höchsten Verlusten auf. Asiens Börsen nahmen den schwachen Trend am Morgen auf.

Kleiner Verfallstag

Den Markt etwas beeinflussen könnte am Freitag auch der kleine Verfall an den Terminmärkten. Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners verwies allerdings darauf, dass der Januar-Verfall zu den kleineren Verfallterminen zähle und die Auswirkungen auf die Kursentwicklung begrenzt bleiben sollten. Beim Dax seien die größten auslaufenden Positionen auch zu weit vom aktuellen Indexstand entfernt sind, um die Kurse nachhaltig zu bewegen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

