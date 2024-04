DAX-Marktbericht

Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag von seinen deutlichen Vortagesverlusten erholt.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,02 Prozent höher bei 17.920,73 Punkten und dringt anschließend weiter in die Gewinnzone vor. Er legt bis zum Nachmittag um 1,50 Prozent auf 18.185,87 Punkte zu. Damit deutet sich nach drei Verlustwochen in Folge wieder ein Wochenplus an.

US-Bilanzen im Blick

Positive Impulse waren bereits im frühen Handel aus den USA gekommen, wo zwei Schwergewichte der Technologiebranche am Vorabend mit ihren Geschäftszahlen für Beruhigung gesorgt hatten. "Nach den starken Quartalsberichten von Alphabet und Microsoft ist die Enttäuschung über den Meta-Ausblick erst einmal vergessen", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Die zwischenzeitlich scharfe Korrektur ist erst einmal Vergangenheit." Auffällig hohe Handelsumsätze sprächen ohnehin dafür, dass die erneute Korrektur von vielen zum Nachkaufen genutzt worden sei.

Konjunkturdaten treiben an

Zudem fielen Konjunkturdaten aus den USA zwar robust aus, weckten aber am Markt offensichtlich keine neuen Inflationssorgen. Die Konsumausgaben der Haushalte waren im März spürbar gestiegen.

Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege vom Handelshaus Robomarkets, schränkte jedoch ein: "Der bange Blick der Investoren gilt weiter dem US-Anleihemarkt." Zehnjährige Bonds rentierten schon wieder bei 4,7 Prozent und könnten so zum Bremsklotz der jüngsten Erholung am Aktienmarkt werden, da Anleihen bei steigenden Zinsen gegenüber Aktien an Attraktivität gewinnen. Drehe der Trend hier nicht zeitnah, dürften weitere Rekorde beim DAX schwer werden.

