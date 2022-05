DAX startet deutlich höher in die neue Handelswoche

Der DAX präsentiert sich am Montag deutlich höher und geht mit einem Zugewinn von 1,42 Prozent auf 14.179,84 Punkte in die Sitzung.

Den seit Anfang Januar vorherrschenden Abwärtstrend sowie die 50-Tage-Linie hatte der deutsche Leitindex in der Vorwoche bereits kurzzeitig überschritten. Am Wochenhoch von 14.226 Zählern hatten sich die Käufer jedoch wieder zurückgezogen.

Stabilisierung an der Wall Street gibt Rückenwind

Die Marktexperten der Commerzbank sprechen nun von etwas Stabilisierung, nachdem an der Wall Street am Freitag der Dow Jones und der S&P 500 nach anfänglichem Rutsch ihre Verluste bis zum Schluss noch aufholen konnten. Zwischenzeitlich war dabei der S&P 500 in einen Bärenmarkt geschlittert, mit einem Minus von gut 20 Prozent seit seinem Rekordhoch Anfang des Jahres.

Neue ifo-Daten erwartet

Rezessionsängste, Inflation und steigende Zinsen prägen weiter das Bild.

Mit dem ifo-Geschäftsklimaindex steht am Vormittag der wohl wichtigste Frühindikator Deutschlands auf der Agenda. Der Krieg in der Ukraine und die harte Corona-Politik in China dürften weiter auf der Erholung lasten.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com