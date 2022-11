DAX startet höher an Frankfurter Börse - Warten auf Inflationsdaten aus der Euro-Zone

Zum Handelsstart gewann der DAX 0,51 Prozent auf 14.429,22 Punkte.

EU-Inflationsdaten im Blick

Im Fokus stehen Konjunkturdaten. Investoren in Deutschland warten vor allem auf Inflationsdaten aus der Euro-Zone für November, die Rückschlüsse auf die künftige Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) geben könnten. EZB-Präsidentin Christine Lagarde sagte am Montag, dass die Verbraucherpreise ihren Höhepunkt wohl noch nicht erreicht haben. Damit blieben alle Türen für Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank offen. Experten gehen von einem Rückgang auf 10,4 Prozent von 10,6 Prozent im Vormonat aus.

US-BIP auf der Agenda

In den USA steht das Bruttoinlandsprodukt für das dritte Quartal an. Analysten rechnen mit einem leichten Anstieg auf 2,7 Prozent von 2,6 Prozent im zweiten Quartal. Zudem liefern die Zahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP einen Vorgeschmack auf die offiziellen Arbeitsmarktdaten am Freitag.

