Dennoch Chance auf eine Jahresendrally: DAX gibt am Freitag an Frankfurter Börse nach

Am Freitag zeigte sich der DAX zum Start 0,06 Prozent höher bei 14.547,58 Indexzählern und bewegt sich nun mit einem Minus von 0,25 Prozent und damit 14.503,93 Punkten auf rotes Terrain.Nach dem Sprung über die Marke von 14.500 Punkten gönnt sich der Leitindex mangels Impulsen von der Wall Street zunächst eine Verschnaufpause.

Chance auf eine Jahresendrally

Getrieben von positiven Signalen der US-Notenbank, die nunmehr ein etwas gemäßigteres Tempo bei der Zinswende in Aussicht stellt, hatte der DAX am Vortag erstmals seit Juni die Marke von 14.500 zurückerobert. Börsianer wittern damit die Chance auf eine Jahresendrally - obwohl aus technischer Sicht der Markt zumindest kurzfristig als durchaus überkauft gilt.

Achte Woche mit Gewinnen in Folge greifbar

Die Hoffnung auf weniger stark steigende Zinsen hatte in den vergangenen Wochen für steigende Notierungen an den Finanzmärkten gesorgt. Der DAX etwa hat seit seinem Tief Ende September mittlerweile mehr als 22 Prozent hinzugewonnen, aktuell winkt damit die achte Woche mit Gewinnen in Folge. In den vergangenen vier Handelstagen legte der deutsche Leitindex bislang um 0,7 Prozent zu. Die nächste wichtige Hürde auf dem Weg nach oben wäre nun das Zwischenhoch aus dem Juni bei 14.709 Punkten.

