Entspannung in Ukraine-Krise? DAX erholt sich deutlich von Vortagesverlusten

Der DAX ging mit einem Abschlag von 0,24 Prozent bei 15.077,32 Punkten in die Sitzung. Neue Entspannungssignale im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine geben im Handelsverlauf jedoch Auftrieb und schicken den DAX derzeit 1,3 Prozent auf 15.311,14 Zähler nach oben.

Hoffnungsschimmer im Ukraine-Konflikt haben den deutschen Aktienmarkt am Dienstag auf Erholungskurs gebracht. Nach Meldungen der russischen Nachrichtenagentur Interfax zieht Russland offenbar einige Truppen im Süden und Westen in die Kasernen zurück. Am Aktienmarkt reagierten die Anleger darauf erleichtert.

Fed bleibt im Fokus

Neben den geopolitischen Risiken bleibt gleichwohl die schärfere Gangart der US-Notenbank Fed zur Bekämpfung der Inflation eine der zentralen Belastungen für den Aktienmarkt. Viele Marktbeobachter rechnen im März mit einer Anhebung des US- Leitzinses um bereits 0,50 Prozentpunkte. Bei aller Zuversicht mit Blick auf eine abklingende Corona-Pandemie und geringere Lieferengpässe dürften sich der Ukraine-Konflikt, die Sorge vor einer zu hohen Inflation und einer schnelleren Reaktion der Europäischen Zentralbank dämpfend bemerkbar machen, hieß es.

