Frankfurter Börse: DAX nach Gewinnserie am Donnerstag niedriger

Nach Veröffentlichung der Fed-Protokolle am Vorabend zeigte sich der DAX zum Handelsbeginnn am Donnerstag um 0,27 Prozent schwächer bei 14451,23 Punkten. Den Vortageshandel hatte er an der Frankfurter Börse mit einem Zuschlag von 2,2 Prozent bei 14.490,78 Indexzählern beendet.

Fed-Protokoll im Anlegerfokus

Die US-Notenbank hatte nach einer Serie aggressiver Zinsschritte im Kampf gegen die Inflation für 2023 ein langsameres Tempo bei der Straffung ihrer Geldpolitik signalisiert. Wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Protokollen der Sitzung vom Dezember hervorgeht, sehen die Währungshüter als Folge ihrer straffen Zinspolitik im vorigen Jahr "erhebliche Fortschritte" beim Eindämmen des Preisauftriebs. Nun gelte es, den Kampf gegen die hohe Inflation und die Gefahr einer zu starken Konjunkturabschwächung auszutarieren.

Weitere Wirtschaftsdaten

Bei den Konjunkturdaten stand zum Tagesstart der deutsche Außenhandel im Fokus. Dieser hat sich im November schwach entwickelt. Die Ausfuhren gingen unerwartet zurück und die Einfuhren sanken deutlich. Außerdem haben Börsianer die Erzeugerpreise in der Eurozone für November im Blick. Aus den USA kommen Daten zur Handelsbilanz sowie die wöchentlichen Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag