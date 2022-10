Frankfurter Börse: DAX weitet gestrigen Rückschlag aus

Der leichte Rückschlag im DAX begann den Donnerstagshandel 0,44 Prozent tiefer bei 12.685,16 Punkten. Derzeit verliert das Börsenbarometer 0,72 Prozent auf 12.649,84 Zähler.

"Die Stimmung an den Finanzmärkten bleibt fragil", schrieben am Morgen die Experten der Landesbank Helaba.

DAX im Widerstandsbereich

Die jüngste Erholungsrally hatte den DAX binnen vier Handelstagen von 12.000 Punkten bis in die Nähe der 13.000-Punkte-Marke geführt, in der Spitze war dies ein Anstieg um fast 8 Prozent. "In der Zone um 12.900 Punkte ist der DAX allerdings in einen wichtigen Widerstandsbereich gestoßen, der nicht so einfach überwunden werden kann", so die Helaba. Es gelang dem DAX auch nicht, die 50-Tage-Linie nachhaltig zu überwinden. Sie gilt als Gradmesser für den mittelfristigen Trend.

Nur "Bärenmarkt-Rally"?

Einen neuen Test dieses Bereichs wollen die Helaba-Experten aber nicht ausschließen. Charttechniker sehen allerdings noch nichts gewonnen, bislang sehen sie in dem Anstieg lediglich eine "Bärenmarkt-Rally", also eine schwungvolle, aber nur vorübergehende Erholung in einem zuvor tief gefallenen Markt. "Das Muster ähnelt sehr stark dem der beiden Bärenmarkt-Rallys im August und Oktober diesen Jahres", erwähnte Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel.

