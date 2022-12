Freundliche Stimmung in Frankfurt: DAX lässt 14.000-Punkte-Marke hinter sich

Der DAX startet 0,76 Prozent fester bei 14.047,42 Punkten in die erste Sitzung nach der Weihnachtspause. Zuletzt zeigt er sich mit plus 0,81 Prozent bei 14.053,83 Zählern über der psychologisch wichtigen Schwelle.

14.000 Punkte-Marke im Fokus

Im Fokus steht die runde Marke von 14.000 Punkten. "Auch in den kommenden Handelstagen sollte keine größere Änderung der aktuellen Lage erwartet werden", prognostizierte der Börsenexperte Christoph Geyer. An der Wall Street hatten sich die Kurse am Freitag im späten Handel aufgerappelt. Die asiatisch-pazifischen Börsen haben diese Vorgaben an diesem Dienstag aufgenommen und tendierten fester.

Kaum Impulse

Gleichwohl ist mit einem erratischen Börsengeschehen zu rechnen angesichts fehlender Impulse einerseits und zu erwartender dünner Handelsumsätze andererseits. Bei den Konjunkturdaten stehen Zahlen zum Verbrauchervertrauen in den USA im Fokus der Anleger. Auf Unternehmensseite bleibt es in der verkürzten Handelswoche ruhig. Die Börsen in Großbritannien, Australien, Japan und Hongkong sind noch geschlossen.

COVID-Lockerungen in China

Für etwas Unterstützung sorgt die fortgesetzte Lockerung der Corona-Einschränkungen in China. Das Land, durch das gerade eine starke Corona-Welle rauscht, kündigte ein Ende der Quarantänepflicht für Reisende in die Volksrepublik an. Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Montag mitteilte, werde die Gefahrenstufe des Coronavirus ab dem 8. Januar herabgesenkt. Damit einhergehend müssen Reisende nach ihrer Ankunft keine Hotel-Quarantäne mehr über sich ergehen lassen.

