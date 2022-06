Grüner Handelsauftakt: DAX startet deutlich über 14.500-Punkte-Marke

Der deutsche Leitindex DAX startete mit einem Plus von 0,69 Prozent bei 14.585,18 Punkten.

Starke Vorgaben der US-Börsen vom Vortag verhelfen dem deutschen Aktienmarkt am Freitag zu einer festeren Eröffnung. Allerdings steht am Nachmittag der offizielle US-Arbeitsmarktbericht an, der den Wochenausgang bestimmen dürfte. Marktbeobachter rechnen mit einem ruhigen Handel, da die Londoner Börse wegen des Thronjubiläums von Queen Elizabeth II. geschlossen hat. Bereits am Vortag waren die Börsenumsätze dünn, da in London wegen eines Bankenfeiertags nicht gehandelt wurde.

US-Arbeitsmarktzahlen ante portas

Die Devisenmarktexperten der Commerzbank spielen die Bedeutung der aktuellen US-Arbeitsmarktzahlen herunter. Da die US-Notenbank ohnehin bereits mit großen und schnellen Zinserhöhungen entschlossen gegen die Inflationsgefahren angehe, dürfte ein Zehntel mehr oder weniger in der Arbeitslosenquote nichts an der Gangart der Fed ändern, hieß es. Anders wäre es, wenn die Zinserhöhungen bereits Bremswirkung bei der Beschäftigung zeigen würden. Aber dafür sei der Fed-Zinszyklus noch zu jung.

Aus Sicht von Analyst Thomas Altmann von QC Partners werden die Daten hingegen besonders spannend, da der am Vortag veröffentlichte Arbeitsmarktbericht der privaten Agentur ADP für Mai das langsamste Jobwachstum seit dem Corona-Ausbruch signalisiert habe. "Ein enttäuschender Arbeitsmarktbericht könnte das erwartete Zinserhöhungs-Tempo in Frage stellen. Sollte der US-Arbeitsmarkt deutlich an Dynamik verlieren, müsste die Fed ihr Zins-Tempo sicherlich neu und kritisch diskutieren", glaubt der Experte.

