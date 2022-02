Hoffnung auf diplomatische Lösung im Ukraine-Konflikt: DAX pendelt um Nulllinie

Der DAX begann den Handelstag mit einem Abschlag von 2,48 Prozent bei 14.365,06 Zählern. Mittlerweile hat der Wind jedoch gedreht und er notiert 0,17 Prozent im Minus bei 14.705,73 Zählern. Zeitweise drehte der DAX in die Gewinnzone. Bei 14.357,86 Einheiten erreichte das Börsenbarometer das bisherige Tagestief.

Der eskalierende Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hat am Dienstag zunächst zu einer Fortsetzung der Talfahrt an den Aktienmärkten geführt. Der DAX fiel auf ein weiteres Tief seit März vergangenen Jahres. Nun kehren Käufer zurück an den Aktienmarkt.

Marktexperte Andreas Lipkow von comdirect begründet die Stabilisierung mit der vagen Hoffnung auf diplomatische Lösungen im Ukraine-Konflikt. Es scheine sich keine Eskalation zwischen der Nato und Russland abzuzeichnen, sondern ein Mittelweg herauszukristallisieren.

So hält Moskau im Konflikt mit dem Westen um die Ukraine am Treffen des russischen Außenministers Sergej Lawrow mit seinem US-Kollegen Antony Blinken an diesem Donnerstag in Genf fest.

Ukraine-Russland: Putin verschiebt Grenzen

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am Montag die Grenzen der Ukraine erneut verschoben und gegen internationalen Protest die selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk als souveräne Länder anerkannt. Er wies per Dekret auch die Entsendung russischer Soldaten an. Das kremlnahe Portal Soloviev.live berichtete, dass die russischen Soldaten bereits in der Konfliktregion Donbass seien. Die USA und die EU protestierten und kündigten Strafmaßnahmen an.

